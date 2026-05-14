14 мая 2026 в 12:29

«Оба бывших уже губернатора»: в Кремле оценили работу Гладкова и Богомаза

Песков: Гладков и Богомаз за долгие годы работы показали свою эффективность

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков и его коллега из Брянской области Александр Богомаз долгие годы работали в чрезвычайных условиях, продемонстрировав в них свою высокую эффективность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, перед отставками с чиновниками общался президент России Владимир Путин.

Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность, — сказал Песков.

Об отставках Гладкова и Богомаза стало известно в среду, 13 мая. Пост исполняющего обязанности главы Белгородской области занял Герой России, участник СВО Александр Шуваев, аналогичная должность в Брянской области досталась бывшему председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку.

Позднее Гладков поблагодарил всех, с кем ему довелось трудиться на посту руководителя региона. Он отметил, что поддержка каждого из коллег придавала ему дополнительную энергию и силы. Богомаз в свою очередь поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку. Он отметил, что прошел с жителями региона большой и непростой путь.

