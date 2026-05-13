Богомаз ушел с поста губернатора Брянской области

Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области, сообщила пресс-служба Кремля. Он покинул должность по собственному желанию. Глава государства назначил врио главы региона Егора Ковальчука.

Принять отставку губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желанию. Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области, — следует из указа.

Ковальчук начал карьеру в банковской сфере, позже перешел на муниципальную службу и возглавил предприятие водоснабжения и водоотведения в Челябинске. В 2010 году он стал вице-мэром города по ЖКХ, затем занимал посты министра промышленности и министра радиационной и экологической безопасности в регионе.

Позже Ковальчук руководил департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО — Югры, работал в Минстрое РФ и был заместителем губернатора Челябинской области. В 2023 году он возглавил Миасс, а в 2024 году стал председателем правительства ЛНР.

