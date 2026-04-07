В Белгороде отреагировали на слухи об отставке Гладкова Оперштаб опроверг отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работу на своем посту, заявили в оперштабе в соцсети «ВКонтакте» в комментарии под одним из постов главы региона. Никаких кадровых перестановок в руководстве региона пока не планируется.

Губернатор, как и все правительство Белгородской области, находится на рабочем месте. Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента РФ, — ответили в оперштабе.

Ранее СМИ написали о возможной отставке губернатора Белгородской области. Источники отмечали, что изменения могут затронуть также главу Брянской области Александра Богомаза и руководителя Дагестана Сергея Меликова. Ротации могут пройти до выборов, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 2026 года.

До этого Гладков рассказал, что один из местных жителей отказался подвезти его по пути из командировки в Белгород. Он отметил, что отнесся с пониманием к решению земляка, но допустил, что у граждан может оставаться недовольство работой местного руководства, и пообещал разъяснить этот вопрос.