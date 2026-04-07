07 апреля 2026 в 10:35

В Белгороде отреагировали на слухи об отставке Гладкова

Оперштаб опроверг отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работу на своем посту, заявили в оперштабе в соцсети «ВКонтакте» в комментарии под одним из постов главы региона. Никаких кадровых перестановок в руководстве региона пока не планируется.

Губернатор, как и все правительство Белгородской области, находится на рабочем месте. Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента РФ, — ответили в оперштабе.

Ранее СМИ написали о возможной отставке губернатора Белгородской области. Источники отмечали, что изменения могут затронуть также главу Брянской области Александра Богомаза и руководителя Дагестана Сергея Меликова. Ротации могут пройти до выборов, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 2026 года.

До этого Гладков рассказал, что один из местных жителей отказался подвезти его по пути из командировки в Белгород. Он отметил, что отнесся с пониманием к решению земляка, но допустил, что у граждан может оставаться недовольство работой местного руководства, и пообещал разъяснить этот вопрос.

В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Дмитриев оценил идею присоединения Канады к Евросоюзу
Для экс-замдиректора Росгвардии потребовали более суровый приговор
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

