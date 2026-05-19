19 мая 2026 в 11:48

Протесты против повышения цен на топливо обернулись гибелью людей

В Кении четыре человека погибли во время протестов против высоких цен на топливо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Четыре человека погибли во время протестов против повышения цен на топливо в Кении, заявил министр внутренних дел Онезимус Кипчумба Меркомен. По его словам, еще 30 человек получили ранения, передает Daily Nation. Еще 348 граждан были задержаны полицией.

До этого в Лондоне силовики задержали более 30 человек во время массового протеста против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По данным правоохранителей, на лондонских улицах были замечены порядка 4 тыс. полицейских.

Ранее полиция Нидерландов применила силу для разгона демонстрации, участники которой выступали против планов по возведению нового центра для приема беженцев в городе Лосдрехт. Протестная акция переросла в ожесточенные столкновения с правоохранителями.

Кроме того, крупный протест националистов против наплыва мигрантов прошел в Польше. Демонстрации организовала ультраправая партия «Конфедерация польской короны». Отмечается, что в Варшаве собрались несколько сотен человек.

