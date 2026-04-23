Антимигрантский митинг жестко разогнали в Нидерландах

Полиция Нидерландов применила силу для разгона демонстрации, участники которой выступали против планов по возведению нового центра для приема беженцев в городе Лосдрехт, сообщает Visegrad 24. Протестная акция переросла в ожесточенные столкновения с правоохранителями.

В ходе беспорядков митингующие забрасывали сотрудников полиции яйцами и бутылками. По информации источника, в результате агрессивных действий протестующих один правоохранитель получил ранения.

Ранее стало известно, что количество мигрантов в странах Евросоюза достигло рекордных 64 млн человек в 2025 году. В 2010 году численность мигрантов составляла 40 млн, то есть за 15 лет она выросла на 60%. Только за период с 2024 по 2025 год число мигрантов в ЕС увеличилось примерно на 2,1 млн человек.

Как объяснил NEWS.ru политолог Юрий Светов, страны Евросоюза планируют значительно увеличить численность своих армий именно за счет мигрантов. При этом, по его словам, европейские политики также ожидают получения электоральной поддержки от приезжих.