Политолог раскрыл, зачем на самом деле Европу накачивают мигрантами

Страны Евросоюза планируют значительно увеличить численность своих армий за счет мигрантов, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. При этом, по его словам, европейские политики ожидают получения электоральной поддержки от приезжих.

Есть два взгляда на миграционную политику в Европе. Во-первых, европейские страны хотят увеличить армию. Но так как их коренное население не очень горит желанием идти воевать, то, возможно, расчет делается на то, что мигранты пойдут служить за обещанное им гражданство, вознаграждение и другие преференции. То есть в какой-то мере будут воспроизводить то, что делают США. И это может приводить к тому, что суверенитет этих стран и их историческое своеобразие будут размываться. Прогнозы, что скоро Европа превратится в европейский султанат или эмират, вполне могут быть реальными, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что европейцы боятся увеличения нагрузки на бюджет из-за большого числа мигрантов, а также утраты исторического облика и угрозы своему образу жизни. В то же время, по словам политолога, они сочувствуют тем, кто вынужден переезжать из-за военных действий.

Есть политика властей, для которых привлечение мигрантов — это попытка решения определенных вопросов внутри страны за счет приезжающих туда людей. Считается, что если приезжие получают гражданство, то они более лояльны при голосовании к действующей власти, считая себя обязанными за то, что им предложили работу и жительство. Они готовы соглашаться на те виды деятельности, на которые не хотят идти коренные граждане из-за низких зарплат, — заключил Светов.

Ранее сообщалось, что, по данным за 2025 год, в странах Евросоюза зафиксировано рекордное число мигрантов — 64 млн человек. За последние 15 лет этот показатель вырос на 60%.