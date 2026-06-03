Закс Петербурга одобрил законопроект о расширении полномочий КГИОП

Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект о расширении полномочий комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, сообщает Neva.today. Документ прошел первое чтение.

Сообщается, что комитет будет рассматривать повторные заявки только при новых доказательствах исторической и культурной ценности объектов. Также КГИОП получит полномочия утверждать требования к форме и содержанию заявлений на включение зданий в реестр.

Ранее сообщалось, что миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО прибыла в Санкт-Петербург по приглашению России, правительство Петербурга проинформировало экспертов о работе по сохранению исторического центра города. Это первый визит экспертов в Северную столицу с 2018 года.