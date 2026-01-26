Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года

Миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО прибыла в Санкт-Петербург по приглашению России, сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города (КГИОП). Это первый визит экспертов в Северную столицу с 2018 года.

С визитом в Санкт-Петербург по приглашению российской стороны в соответствии с рекомендациями МИД прибыла консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС. <...> Визит предыдущей миссии Центра всемирного наследия в Петербург состоялся в 2018 году, — сообщили в комитете.

Там отметили, что правительство Петербурга проинформировало экспертов о работе по сохранению исторического центра города. В частности, обсуждались крупные градостроительные проекты, включая строительство многофункциональных комплексов в Лахте, развитие объектов транспортной инфраструктуры, возведение колокольни Смольного собора и реставрацию Конюшенного ведомства. Также миссии предоставили информацию о сохранении объектов культурного наследия в Ленобласти.

В начале визита международные эксперты почтили память жертв блокады. Миссия ЮНЕСКО посетила Пискаревское мемориальное кладбище и возложила цветы к монументу «Мать-Родина».

Ранее инженер-гидротехник с 15-летним опытом Сусана Таскаева сообщила, что Куршская коса, расположенная в Калининградской области, может лишиться статуса ЮНЕСКО. Она отметила, что основанием для утраты статуса может стать потеря баланса между природными процессами и деятельностью человека.