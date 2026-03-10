Трамп надеется, что ему удалось впечатлить Путина Трамп уверен, что смог впечатлить Путина проведением операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп на республиканской конференции во Флориде сделал громкое заявление о реакции российского коллеги Владимира Путина на военную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, Путин якобы был очень впечатлен увиденным, поскольку «никто никогда не видел ничего подобного».

При этом американский лидер признал мощь иранской армии и «всех ее ракет». Но политик, в то же время, выразил уверенность в превосходстве США над армией и оружием Тегерана.

Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного, — констатировал Трамп.

В ходе общения стороны обсудили ситуацию на Украине и ближневосточный кризис. Путин поделился с американским коллегой успехами российской армии в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что американские силы «чертовски разгромили» Иран. В этом уверен президент Соединенных Штатов. Он объявил, что теперь Тегерану не осталось ничего, кроме как сдаться. Однако сделать это, по его словам, было необходимо еще неделю назад. Теперь же выбора практически не осталось — американские силы плотно втянулись в ближневосточный конфликт.