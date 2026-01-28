«Боль другого человека»: Кириенко рассказал о поразивших его словах Путина

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что его поразили слова главы государства Владимира Путина о том, что главным качеством для лидера страны должно быть умение чувствовать боль других людей, как свою собственную. По его словам, он услышал эту фразу от российского лидера в 2000-х годах на встрече со школьниками, когда президенту задали соответствующий вопрос, передает корреспондент NEWS.ru.

Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь. Он сказал, что для того, чтобы быть президентом в России, главное качество — это уметь чувствовать боль другого человека, как свою собственную, — рассказал Кириенко.

