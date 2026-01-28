Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 14:17

«Боль другого человека»: Кириенко рассказал о поразивших его словах Путина

Кириенко заявил, что его поразили слова Путина об умении чувствовать боль других

Сергей Кириенко Сергей Кириенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что его поразили слова главы государства Владимира Путина о том, что главным качеством для лидера страны должно быть умение чувствовать боль других людей, как свою собственную. По его словам, он услышал эту фразу от российского лидера в 2000-х годах на встрече со школьниками, когда президенту задали соответствующий вопрос, передает корреспондент NEWS.ru.

Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь. Он сказал, что для того, чтобы быть президентом в России, главное качество — это уметь чувствовать боль другого человека, как свою собственную, — рассказал Кириенко.

Ранее замглавы администрации президента сообщал, что сервис МАХ продемонстрировал рекордные темпы роста, закрепившись в пятерке самых быстроразвивающихся интернет-проектов мира. На текущий момент аудитория платформы достигла 89 млн человек, при этом 60 млн пользователей заходят в сервис ежедневно.

