МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов Кириенко: аудитория МАХ достигла отметки в 89 млн человек

Сервис МАХ продемонстрировал рекордные темпы роста, закрепившись в пятерке самых быстроразвивающихся интернет-проектов мира, сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ. На текущий момент аудитория платформы достигла 89 млн человек, при этом 60 млн пользователей заходят в сервис ежедневно, передает РИА Новости.

Кстати, МАХ вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, не России, а мира, — сказал Кириенко.

По прогнозам Кириенко, динамика роста позволит платформе преодолеть отметку в 90 млн пользователей уже к ближайшим выходным.

Ранее стало известно, что авторы каналов в национальном мессенджере MAX получили возможность планировать размещение контента с помощью функции отложенного постинга. Как сообщили в пресс-службе сервиса, рядовые подписчики в свою очередь могут настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное ими время.

До этого Минтруд РФ разработал законопроект об интеграции МАХ в систему кадрового электронного документооборота с 1 сентября 2026 года. Через мессенджер работодатели смогут передавать сотрудникам копии документов и файлы, подписанные электронной подписью.