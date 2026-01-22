Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:02

Россиянам разрешат подписывать трудовые договоры прямо в МАХ

Минтруд России предложил использовать МАХ для подписи кадровых документов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Минтруд РФ разработал законопроект об интеграции мессенджера МАХ в систему кадрового электронного документооборота с 1 сентября 2026 года, сообщает агентство «Интерфакс». Сервис планируют подключить к информационным системам работодателей и цифровой платформе «Работа в России».

Соответствующие изменения внесут в статьи 22.3 и 312.3 Трудового кодекса РФ для легализации дистанционного взаимодействия. Через мессенджер работодатели смогут передавать сотрудникам копии документов и файлы, подписанные электронной подписью. МАХ также станет инструментом для официального оформления сотрудников.

Новый формат заменит или дополнит рассылку документов через личные кабинеты на «Госуслугах». Инициатива упростит наем удаленных специалистов и ускорит обмен юридически значимыми данными. Законопроект расширяет перечень доступных цифровых каналов в сфере трудовых отношений.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и других видах транспорта. По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.

