10 марта 2026 в 01:45

На Украине заметили панику из-за внезапного «финта» Венгрии

Сийярто: на Украине паникуют из-за конфискации Венгрией миллионов Ощадбанка

Будапешт, Венгрия Будапешт, Венгрия Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
На Украине разразилась паника, после того как венгерские власти задержали сотрудников украинского Ощадбанка с крупной суммой наличных и золотом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе краткой беседы с журналистами в Будапеште. По его словам, сам инцидент стал для Венгрии «проблемой национальной безопасности».

Сегодня нашего посла в Киеве вновь вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев разразилась заметная паника, после того как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию, — указал Сийярто.

Он отметил, что ввоз крупной суммы при подозрительных обстоятельствах вызывает вопросы о цели и адресате средств, а также о том, почему их сопровождали военные и спецслужбы. Политик связал перевозку денег с возможным вмешательством Киева в парламентские выборы внутри страны.

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта задержало семерых сотрудников Ощадбанка, включая бывшего генерала спецслужб. У них изъяли наличку и 9 кг золота. Инкассаторов отпустили, но деньги и ценности остались в Венгрии в качестве вещдоков. Киев считает задержание безосновательным, утверждая, что средства получены законно в банке Raiffeisen в Вене и перевозились в Ощадбанк.

