Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 07:06

В Иране заявили об израильском ракетном ударе по школе в Хомейне

ВВС Израиля ВВС Израиля Фото: Ilan Assayag/JINI/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Израиля ракетами атаковали школу имени доктора Хафези в иранском городе Хомейн, заявил заместитель начальника службы безопасности провинции Маркази. По его словам, которые передает агентство Fars, в результате удара повреждены несколько жилых домов вокруг здания.

Школа <...> подверглась враждебному нападению со стороны сионистского режима, — подчеркнул собеседник издания.

Он уточнил, что информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало. Отмечается, что Тель-Авив уже бил по школе в Хомейне, а также по ученическому лагерю, магазину и административному зданию.

Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне роста цен на нефть и газ.

До этого один человек стал жертвой и несколько получили ранения в результате удара Ирана, нанесенного по жилому зданию в центре Манамы. Как заявили в пресс-службе МВД Королевства Бахрейн, под обстрел попал многоквартирный дом.

Израиль
США
Иран
школы
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники придумали новую схему с электронными кошельками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 марта: инфографика
Астрофизик привел доказательства искусственного происхождения 3I/ATLAS
ПВО уничтожила почти два десятка БПЛА над регионами России
МИД России указал на проблему проведения переговоров по Украине в ЕС
В Иране заявили об израильском ракетном ударе по школе в Хомейне
Юрист ответил, имеют ли внебрачные дети право на наследство
Закрыто дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня
Танки ВСУ не устояли перед «Ланцетами»: успехи ВС РФ к утру 10 марта
Психолог назвала фразы, которые должны насторожить в человеке
Раскрыта схема украинских ТЦК по экономии на компенсациях за погибших
В США встретили тело еще одного погибшего на Ближнем Востоке военного
В МИД РФ нашли связь между Ближним Востоком и перемирием с Украиной
Советники Трампа начали предлагать варианты выхода из войны с Ираном
Перечислены профессии с самыми «юным» пенсионерами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 марта
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о подразделении с секретными задачами
У российских игристых вин появится свой стандарт
В России утвердили ГОСТ на популярные зимой плоды
КСИР пригрозил блокировать экспорт нефти в США из-за «агрессии»
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.