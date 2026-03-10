В Иране заявили об израильском ракетном ударе по школе в Хомейне

Вооруженные силы Израиля ракетами атаковали школу имени доктора Хафези в иранском городе Хомейн, заявил заместитель начальника службы безопасности провинции Маркази. По его словам, которые передает агентство Fars, в результате удара повреждены несколько жилых домов вокруг здания.

Школа <...> подверглась враждебному нападению со стороны сионистского режима, — подчеркнул собеседник издания.

Он уточнил, что информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало. Отмечается, что Тель-Авив уже бил по школе в Хомейне, а также по ученическому лагерю, магазину и административному зданию.

Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне роста цен на нефть и газ.

До этого один человек стал жертвой и несколько получили ранения в результате удара Ирана, нанесенного по жилому зданию в центре Манамы. Как заявили в пресс-службе МВД Королевства Бахрейн, под обстрел попал многоквартирный дом.