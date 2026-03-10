В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю Мирошник: 30 мирных граждан России погибли за последнюю неделю при атаках ВСУ

Жертвами атак Вооруженных сил Украины на регионы России стали 30 мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в беседе с РИА Новости. По его словам, данные предоставлены за период с 2 по 8 марта.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 183 мирных жителя: ранены 153 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе один несовершеннолетний, — указал Мирошник.

Всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тыс. боеприпасов. По данным Мирошника, основным орудием убийств стали ударные дроны: от атак беспилотников пострадал 151 человек — это 82% от общего числа пострадавших. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Украинские формирования целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, пытаясь создать невыносимые условия для жизни. В результате ударов по подстанциям без света остались почти 500 тыс. человек. Самый масштабный блэкаут произошел в Белгородской области, где обесточенными оказались 430 тыс. жителей областного центра и приграничных районов.

Ранее Мирошник обратил внимание, что использовать Европейский союз в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено постоянным давлением на участников.