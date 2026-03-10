Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 08:00

В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю

Мирошник: 30 мирных граждан России погибли за последнюю неделю при атаках ВСУ

Последствия обстрела со стороны ВСУ Последствия обстрела со стороны ВСУ Фото: Стрингер/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жертвами атак Вооруженных сил Украины на регионы России стали 30 мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в беседе с РИА Новости. По его словам, данные предоставлены за период с 2 по 8 марта.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 183 мирных жителя: ранены 153 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе один несовершеннолетний, — указал Мирошник.

Всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тыс. боеприпасов. По данным Мирошника, основным орудием убийств стали ударные дроны: от атак беспилотников пострадал 151 человек — это 82% от общего числа пострадавших. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Украинские формирования целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, пытаясь создать невыносимые условия для жизни. В результате ударов по подстанциям без света остались почти 500 тыс. человек. Самый масштабный блэкаут произошел в Белгородской области, где обесточенными оказались 430 тыс. жителей областного центра и приграничных районов.

Ранее Мирошник обратил внимание, что использовать Европейский союз в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено постоянным давлением на участников.

Родион Мирошник
ВСУ
погибшие
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец «Бумерангом» уничтожил уничтожил 13 БПЛА за неделю
Евродепутаты готовят «нож в спину» фон дер Ляйен
Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита
«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью
Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов
В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой»
Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая»
Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке
Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей
Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов
Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать
Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона
«Мне тяжело»: Овечкин заговорил о завершении карьеры
Адвокат раскрыл, реально ли добиться отмены санкций ЕС через суд
Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном
Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей
Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России
Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО
Иллюзия прорыва, секретная бригада ВСУ: новости СВО на утро 10 марта
В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.