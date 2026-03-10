Жертвами атак Вооруженных сил Украины на регионы России стали 30 мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в беседе с РИА Новости. По его словам, данные предоставлены за период с 2 по 8 марта.
За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 183 мирных жителя: ранены 153 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе один несовершеннолетний, — указал Мирошник.
Всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тыс. боеприпасов. По данным Мирошника, основным орудием убийств стали ударные дроны: от атак беспилотников пострадал 151 человек — это 82% от общего числа пострадавших. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.
Украинские формирования целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, пытаясь создать невыносимые условия для жизни. В результате ударов по подстанциям без света остались почти 500 тыс. человек. Самый масштабный блэкаут произошел в Белгородской области, где обесточенными оказались 430 тыс. жителей областного центра и приграничных районов.
Ранее Мирошник обратил внимание, что использовать Европейский союз в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено постоянным давлением на участников.