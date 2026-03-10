Медцентр загорелся в одном из городов Подмосковья Пожар вспыхнул в медцентре Подольска

Пожар вспыхнул в медицинском центре в Подольске, сообщила пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас». По словам очевидцев, дым шел из пристройки первого этажа здания. В настоящее время ликвидировано открытое горение, данные о пострадавших не приводятся.

В Подольске загорелся медицинский центр. Очевидцы сообщили, что из пристройки первого этажа идет дым, — говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли при пожаре в Зеленограде. Отмечается, что трагедия произошла в жилом доме в районе Старое Крюково. Огонь удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.

До этого пожар охватил большой склад на улице Российской в Краснодаре. Пламя разгорелось рано утром 9 марта на площади 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли 60 сотрудников экстренных служб и 17 единиц спецтехники, обошлось без пострадавших.

Кроме того, сообщалось о ликвидации пожара в краснодарском Армавире. В результате возгорания на нефтебазе обошлось без жертв и пострадавших. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В работах участвовали 120 человек, в том числе спасатели МЧС.