В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского SC: лидеры Евросоюза закрыли глаза на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский перешел от энергетического давления к угрозам в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но руководство Евросоюза не реагирует на происходящее, написал британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для Strategic Culture. По его мнению, это свидетельствует о глубоком кризисе в политике ЕС.

Последним шагом коррумпированного режима Владимира Зеленского стала его угроза в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. <…> Такое трудно придумать. Комик, который раньше наряжался в высокие каблуки и играл президента-героя мелодрамы, теперь распоряжается указами как диктатор, поддерживаемый налогоплательщиками ЕС, и все только потому, что Брюссель потакает его русофобским навязчивым идеям, — говорится в публикации.

По мнению Каннингема, позиция Брюсселя свидетельствует о серьезных проблемах внутри европейских институтов и демонстрирует, насколько коррумпировано руководство объединения. В заключение он отметил, что поддерживающие противостояние с Россией политические силы в Брюсселе могут опасаться репутационных последствий действий властей Украины.

Ранее Орбан заявил, что получил угрозы от президента Украины и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом через шантаж.