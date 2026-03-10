Паралимпийца пожизненно отстранили от всех соревнований по одной причине

Американского пловца-паралимпийца Роберта Грисволда пожизненно отстранили от участия в Играх, сообщает WP. Такое решение принято по итогам расследования, которое длилось несколько лет. Спортсмена признали виновным в изнасиловании своей партнерши по паралимпийской сборной США.

Инцидент произошел во время соревнований в Токио. Грисволд, с детства страдающий церебральным параличом, совершил насилие в отношении девушки с аутизмом.

В иске содержатся обвинения в адрес Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также Центра безопасного спорта США. Утверждается, что эти организации на протяжении всего времени покрывали преступника. По итогам заседания USOPC постановил навсегда отстранить пловца от любых соревнований. Имя пострадавшей не раскрывается в целях сохранения конфиденциальности.

