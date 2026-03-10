Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:28

Паралимпийца пожизненно отстранили от всех соревнований по одной причине

Пловца-паралимпийца Грисволда пожизненно отстранили от Игр за изнасилование

Роберт Грисволд Роберт Грисволд Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американского пловца-паралимпийца Роберта Грисволда пожизненно отстранили от участия в Играх, сообщает WP. Такое решение принято по итогам расследования, которое длилось несколько лет. Спортсмена признали виновным в изнасиловании своей партнерши по паралимпийской сборной США.

Инцидент произошел во время соревнований в Токио. Грисволд, с детства страдающий церебральным параличом, совершил насилие в отношении девушки с аутизмом.

В иске содержатся обвинения в адрес Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также Центра безопасного спорта США. Утверждается, что эти организации на протяжении всего времени покрывали преступника. По итогам заседания USOPC постановил навсегда отстранить пловца от любых соревнований. Имя пострадавшей не раскрывается в целях сохранения конфиденциальности.

Ранее задержание детского футбольного тренера по подозрению в растлении несовершеннолетних произошло в столичном районе Бирюлево. На данный момент в деле фигурируют трое пострадавших. Все они — воспитанники задержанного. Один из мальчиков длительное время проживал вместе с тренером по доверенности, выданной его матерью.

Паралимпиада
спорт
изнасилования
отстранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об ударах по военным и наемникам ВСУ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.