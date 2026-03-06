Тренер-педофил растлевал сына бойца СВО

В столичном районе Бирюлево по подозрению в растлении детей задержали детского футбольного тренера, о чем сообщила руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко. По словам правозащитницы, сейчас в деле трое пострадавших — все воспитанники мужчины. Один из мальчиков при этом длительное время проживал вместе с тренером по доверенности матери.

Один из мальчиков с 2022 года жил у этого тренера в квартире «по доверенности», как рассказывает наша обращающаяся. Мы сначала даже в это не поверили, но все подтвердилось. <...> Отец мальчика ушел на СВО, мать не справлялась одна с четырьмя детьми, и, когда тренер предложил ей помощь — «пусть он у меня поживет», она не просто разрешила, а даже официально оформила документы в опеке на этого мужика. И с 2022 года ребенок практически постоянно проживал с тренером, где он его совращал и насиловал, — рассказала Левченко в своем Telegram-канале.

Активистка полагает, что мужчина в перспективе получит 15-20 лет колонии. Сейчас предполагаемому насильнику 45 лет. Его имя до сих пор остается в списке тренеров Московской федерации футбола. Из открвытых источников известно, что в 2012 году он окончил Московский институт физической культуры и спорта и преподает с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму отец бросил жену с четырехлетним сыном, которого до этого изнасиловали двое 12-летних родственников. Женщина была вынуждена с ребенком переехать в другой регион. Обидчиков мальчика не наказали, поскольку у них на момент совершения преступления еще не наступил возраст уголовной ответственности.