Мирошник сообщил о гибели спасателей и медиков от обстрелов ВСУ Мирошник: 12 аварийных работников попали под обстрелы ВСУ в феврале

В феврале 10 сотрудников аварийных служб, занимавшихся восстановлением объектов жизнеобеспечения, пострадали от обстрелов со стороны ВСУ, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще двое получили несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, пострадали шесть спасателей МЧС, из которых один погиб. Также жертвами атак ВСУ стали четыре медика, из которых один погиб, — добавил он.

Днем 6 марта при атаке ВСУ на село Почаево в Белгородской области пострадал мужчина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, местного жителя доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Кроме того, был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. Большинство — 56 БПЛА — уничтожили над Крымом.