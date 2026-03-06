Раскрыты последствия нового налета дронов на Запорожскую область Балицкий сообщил о повреждении 12 домов при атаке дронов ВСУ на Запорожье

Украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В результате удара повреждения получили 12 домовладений.

Двенадцать домовладений повреждены в результате атаки БПЛА противника по жилому сектору поселка Пришиб Михайловского муниципального округа. Благо пострадавших среди жителей нет. Работает комиссия по оценке ущерба, — написал глава региона.

Ранее Балицкий рассказал, что водитель пострадал при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в городе Васильевке. По его словам, пациента с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга поместили в хирургическое отделение. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.