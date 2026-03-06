Позвал дочь в деревню и изнасиловал: отца-педофила посадили на 16 лет

Позвал дочь в деревню и изнасиловал: отца-педофила посадили на 16 лет

В Казахстане отец-растлитель отправился в колонию на 16 лет. Мужчину обвинили в изнасиловании родной дочери. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Запретили быть педагогом

3 марта пресс-служба судов Павлодарской области сообщила о приговоре, вынесенном местному жителю за изнасилование несовершеннолетней. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Также ему пожизненно запретили занимать педагогические должности и участвовать в работе, которая предполагает прямой контакт с детьми.

«Вина подсудимого доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей и заключениями экспертиз. Смягчающим обстоятельством признано отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе судов.

Максимальный срок по инкриминированным статьям мог бы составить 17 лет.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Отец по крови, но не по документам

При этом в отчете уточняется, что дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, а обстоятельства в силу закона не могут быть оглашены. Но вскоре канал «Информбюро 31» сообщил, что преступление против 14-летней девочки совершил кровный отец.

Изначально разбирательство велось по статье об изнасиловании, совершенном родителем. Но мужчина официально не оформлял отцовство.

Мать подростка рассказала, что прожила с бывшим гражданским супругом примерно восемь лет и родила от него дочь.

Сначала рассказала тете

После расставания мужчина продолжал общаться с дочерью и в конце сентября 2025 года пригласил ее на выходные погостить к себе в поселок. Бывшая супруга отпустила ребенка, но уже на следующий день после возвращения девочки узнала о произошедшем. Школьница поделилась сначала с тетей, а затем рассказала об изнасиловании матери. Сам мужчина до конца суда уверял, что его оговорили.

«Девочка в настоящее время в порядке, если это, конечно, можно сказать в данной ситуации. Эмоционально стабильна. Ребенок обучается. С ней работали и работают психологи: как школьный психолог, так и привлеченные специалисты. Семья ребенка сейчас находится под пристальным контролем и педагогическим сопровождением», — рассказала детский омбудсмен Павлодарской области Сауле Шакенева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Читайте также:

Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил

Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма

Записала папу на диктофон: повзрослевшая дочь посадила отца-педофила

Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет

Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки