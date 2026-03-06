Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 16:35

Политолог ответил, какие деньги украинцы пытались перевезти через Венгрию

Политолог Павлив: пойманные в Венгрии инкассаторы могли везти деньги Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пойманные в Венгрии инкассаторы могли везти крупные суммы денег, принадлежавшие лично президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-главе его офиса Андрею Ермаку, предположил в беседе с NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, инцидент произошел как раз в момент обострения конфликта между Будапештом и Киевом.

Давайте исходить из того, что ситуация между Будапештом и Киевом накаляется. Откровенно говоря, Зеленский позволил себе запредельно хамские заявления в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. При этом последний в долгу тоже не остается. Он очень жестко высказался, заявив, что Будапешт заставит Киев выполнить то, что он хочет. Можно предполагать, что во всей этой истории с деньгами, которые везли через Венгрию, не все так чисто. Когда венгры говорят о мафии, возможно, они сгущают краски. Но если говорить в контексте верхушки киевского режима, то эта история именно про это. Ведь Ермак никуда не делся из окружения Зеленского, хоть и потерял много влияния. Соответственно, это вообще могут быть деньги экс-главы офиса президента Украины и самого Зеленского, — пояснил Павлив.

Он обратил внимание на фигуру главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, которого считают ближайшим бизнес-партнером Ермака. Политолог также связал публичность инцидента с инкассаторами с внутриполитической ситуацией в Венгрии, где Орбан строит свою избирательную кампанию на критике Киева и евробюрократии.

Национальный банк Украины непрозрачен. Это одна из кормушек верхушки киевского режима. Пышный — ближайший бизнес-партнер Ермака, а многие говорят вообще о неформальной связи с ним. Так что с этой историей с инкассаторами еще нужно разбираться. Но выглядит это пока ровно таким образом, что это были деньги Зеленского. В этой ситуации всегда нужно помнить про выборы. Избирательная кампания Орбана сейчас сильно сконцентрирована на теме конфликта с Украиной, а также евроскептицизме, брюссельской бюрократии и проблемах от поддержания Зеленского и Украины. Соответственно, антагонизм нарастает, — резюмировал Павлив.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна требует от Украины объяснений в связи с задержанием на своей территории инкассаторских машин государственного Ощадбанка с крупной суммой денег. По его словам, в связи с инцидентом возникает вопрос о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».

