Золотые резервы России сократились впервые с июня

Доля золотых резервов России упала впервые с июня 2025 года — до 47,5% ($384 млрд), пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ. Вложения в драгоценный металл в феврале уменьшились на 4,6%.

В результате, как пишет агентство, доля золота в российских активах сократилась до 47,5% против 48,3% месяцем ранее: тогда показатель достиг максимума с января 1995 года. При этом максимальная доля золота в резервах была 1 января 1993 года — 56,9%. В то же минимальный показатель наблюдался в июне 2007 года и составлял всего 2,1%.

Ранее сообщалось, что международные резервы Российской Федерации на 16 января 2026 года составили $769,1 млрд. По информации регулятора, активы выросли за неделю на $16,6 млрд.

До этого стало известно, что на 20 февраля 2026 года объем международных резервов Российской Федерации составил $797,2 млрд. Показатель на $8,9 млрд (686,3 млрд рублей) меньше, чем неделей ранее. Согласно данным Банка России, на 13 февраля резервы находились на отметке $806,1 млрд.