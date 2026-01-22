Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы Российской Федерации на 16 января 2026 года составили $769,1 млрд (58 трлн рублей), говорится на сайте ЦБ. По информации регулятора, активы выросли за неделю на $16,6 млрд (1,2 трлн рублей).

Международные резервы по состоянию на конец дня 16 января 2026 года составили $769,1 млрд, увеличившись за неделю на $16,6 млрд, или на 2,2%, в основном из-за положительной переоценки, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что доля доллара США в мировых валютных резервах снизилась до 40%, что стало минимальным показателем за последние два десятилетия. Аналитики связывают эту динамику с кризисом прежней финансовой системы и появлением альтернативных инструментов.

До этого стало известно, что российский золотой резерв за год увеличился в стоимости на рекордные $130 млрд (около 9,8 трлн рублей). Цена драгоценного металла выросла с $195,7 млрд (14,8 трлн рублей) до $326,5 млрд (около 24,8 трлн рублей). В то же время физический объем запасов незначительно снизился. Доля золота в общем объеме международных резервов страны превысила 43%.