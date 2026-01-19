Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 00:22

Стало известно о рекордном росте золотого запаса России

ЦБ: стоимость золотого запаса России выросла до $326,5 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский золотой резерв за год увеличился в стоимости на рекордные $130 млрд, следует из данных на сайте Центробанка. Цена драгоценного металла выросла с $195,7 до $326,5 млрд.

Отмечается, что основной причиной стал рост цен на золото, которые за этот период поднялись в 1,7 раза — с $2,6 до $4,4 тыс. (с 202,8 тыс. до 343,3 тыс. рублей) за тройскую унцию.

В то же время физический объем запасов металла незначительно снизился. Доля золота в общем объеме международных резервов страны превысила 43%.

Ранее сотрудники ФСБ задержали участников преступной группировки, занимавшейся незаконной перевозкой драгоценных металлов. У них изъяли около 70 кг золота и серебра, спрятанных в специально оборудованных тайниках.

До этого цена на золото превысила свой исторический максимум и составила более $4,6 тыс. (около 360 тыс. рублей) за тройскую унцию, следует из данных торгов. Стоимость серебра также побила рекорд — более $83 (6,4 тыс. рублей) за унцию.

Кроме того, сообщалось, что цены на золото и другие драгоценные металлы резко выросли 5 января на фоне обострения политического кризиса в Венесуэле. Так, спотовая цена золота выросла на 2,1%, достигнув $4422 (345,9 тыс. рублей) за унцию, а фьючерсы на февраль подорожали на 2,4% — до $4433,3 (346,8 тыс. рублей).

Стало известно о рекордном росте золотого запаса России
