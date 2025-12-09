ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:26

Слитки золота и серебра изъяли у мошенников на Магадане

Сотрудники ФСБ изъяли 70 кг незаконно добытых драгоценных металлов на Магадане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ задержали участников преступной группировки, занимавшейся незаконной перевозкой драгоценных металлов, сообщает РЕН ТВ. У них изъяли около 70 кг золота и серебра, спрятанных в специально оборудованных тайниках.

По данным спецслужбы, злоумышленники организовали канал нелегального оборота драгоценных металлов, вывозя их из Магаданской области в другие регионы России. Слитки были обнаружены сотрудниками ФСБ в тайниках, в том числе внутри корпусов автомобилей, где они были тщательно упакованы. Мошенники задержаны и помещены под стражу, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Благовещенском городском суде Амурской области сообщили, что иностранец попытался вывезти золото из России через Благовещенск, спрятав его в пауэрбанке. Общая стоимость драгоценного металла превышала 9 млн рублей. По данным следствия, обвиняемый договорился с посредником о покупке драгоценных металлов в Казахстане. Переведя ему $90 тыс. (более 7,3 млн рублей), он прибыл в Благовещенск, где нашел слиток в тайнике возле кафе на улице Пионерской.

