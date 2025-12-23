Цена на золото установила новый исторический рекорд

Золото установило новый абсолютный рекорд стоимости на мировом рынке, следует из данных на бирже Comex. Цена фьючерсов с поставкой в феврале 2026 года превысила отметку в $4500 за унцию в 03:13 по московскому времени.

Около 03:30 мск стоимость уже достигла $4504,1. Динамика увеличения цены составила более 2,6% за одну торговую сессию.

Ранее появились данные, что объем закупок золота у России Китаем достиг рекордной суммы в $961 млн (76 млрд рублей) в ноябре. Это уже второй месяц подряд столь масштабных поставок, после октября, когда их стоимость составила $930 млн (75 млрд рублей). В тот же период прошлого года экспорт этого драгоценного металла в Китай не осуществлялся, а его максимальная стоимость достигала лишь $223 млн (18 млрд рублей).

До этого цена тройской унции серебра впервые преодолела уровень в $66 (5242 рубля), следует из информации торговой платформы Comex. На 07:14 по московскому времени котировки поднялись на 4,34%, установив абсолютный рекорд в $66,07 (5247 рублей) за унцию.