Серебро обновило исторический максимум на бирже Стоимость серебра впервые в истории превысила $66 за унцию

Утром 17 декабря стоимость тройской унции серебра впервые в истории превысила отметку в $66 (5242 рубля), следует из данных торговой площадки Comex. На 07:14 мск котировки показывали рост на 4,34%, достигнув $66,07 (5247 рублей) за унцию. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов.

Накануне капитализация серебра на мировом рынке превысила $3,54 трлн, обогнав по этому показателю корпорацию Microsoft. Драгоценный металл занял пятую строчку в общем рейтинге активов. Лидером рейтинга остается золото с капитализацией в $29,92 трлн. За ним следуют компании Nvidia ($4,292 трлн), Apple ($4,067 трлн) и Alphabet ($3,734 трлн). Рыночная стоимость Microsoft составляет $3,529 трлн.

До этого цена на медь установила новый исторический рекорд. Это произошло после заявления властей Китая о намерении сделать стимулирование внутреннего спроса ключевым экономическим приоритетом на 2026 год. Стоимость цветного металла, основным рынком сбыта которого является Китай, выросла на 1,3%, достигнув уровня $11,7 тыс. за тонну (890 тыс. рублей).