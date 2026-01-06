Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 10:34

«История начинается»: в Турции назвали последствия событий в Венесуэле

В Турции предупредили, что события в Венесуэле станут началом мировых изменений

Фото: Official White House/Molly Riley
Инцидент в Венесуэле станет началом изменений в мировой системе, пишет газета Hürriyet. Аналитики считают, что энергетика и редкоземельные металлы будут играть большую роль в военной стратегии.

Мир вступает в эпоху, когда «власть будет говорить громче правил», а роль энергии и редких элементов в американской военной стратегии будет усиливаться <…>. Эта история только начинается, — отметили в издании.

Ранее США потребовали от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти американским противникам и усилить борьбу с наркотрафиком. По информации источников, в противном случае политику пригрозили судьбой венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Как указал источник, близкий к ситуации, в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.

Турция
Венесуэла
США
металлы
