Глава НФС призвала помочь фитнес-отрасли на фоне ограничений связи

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина призвала включить ресурсы и приложения физкультурно-оздоровительных заведений в перечень социально значимых российских сайтов и сервисов, которые работают даже при временных ограничениях мобильного интернета. В беседе с NEWS.ru она отметила, что соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву и в Министерство спорта РФ.

В связи с ограничениями работы мобильной связи в ряде регионов РФ фитнес-отрасль сталкивается с существенными сбоями в цифровых коммуникациях с клиентами. Это влияет на показатели продаж, загрузку объектов и устойчивость бизнес-процессов. В связи с этим необходимо включить в белый список цифровые сервисы фитнес-отрасли. Это полностью соответствует целям механизма — обеспечению граждан бесперебойного доступа к важнейшим услугам. Соответствующее обращение НФС направило министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и в Министерство спорта РФ, — сказала Силина.

Она отметила, что необходимо обеспечить бесплатное продвижение физкультурно-оздоровительных организаций в мессенджере MAX и компенсировать им затраты из-за сбоев в связи, вызванных ограничениями работы мобильного интернета в ряде регионов. По ее словам, также следует ввести субсидии для клубов, которые зафиксировали падение клиентского трафика более чем на 20%.

Нужно рассмотреть возможность предоставления субсидий физкультурно-оздоровительным организациям при снижении клиентского трафика более чем на 20%. Компенсации могут покрывать фактически понесенные расходы за март, включая расходы на альтернативные способы коммуникации с клиентами, затраты на приобретение и установку оборудования, оплату услуг операторов Wi-Fi и иных каналов связи, — резюмировала Силина.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ направила обращение Шадаеву с предложением обязать сотовых операторов сообщать абонентам причины и сроки отключения мобильного интернета. Парламентарии предлагают внедрить механизм обязательного информирования через СМС, чтобы россияне понимали, когда и почему введены ограничения, а также знали, когда связь восстановится.