20 марта 2026 в 03:26

Саперы уничтожили опасный «подарок» на турецком берегу Черного моря

IHA: боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула

Босфорский пролив в Стамбуле, Турция Босфорский пролив в Стамбуле, Турция Фото: Liu Lei/XinHua/Global Look Press
Турецкий берег Черного моря принял необычный «подарок» от стихии — в районе деревни Ялыкей, к северу от Стамбула, местные жители обнаружили боеголовку ракеты, которую вынесло на пляж. Прибывшие на место жандармы осмотрели опасную находку и установили, что взрывчатых веществ в ней нет, передает IHA.

Инцидент произошел 21 марта около 17:00 по московскому времени. Местные жители, наткнувшиеся на боеголовку, немедленно позвонили в жандармерию. Специалисты провели осмотр и, убедившись в отсутствии взрывчатки, вызвали саперов. Они в результате уничтожили боеприпас.

Деталей о происхождении ракеты и о том, как именно боеголовка оказалась в море, не приводится. На фоне текущей эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем, а также активности в Черноморском регионе вопрос остается открытым.

Ранее саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на парковке у жилого дома на юге Москвы. Подозрительный предмет заметил водитель автомобиля, припаркованного неподалеку. Специалисты применили робота. На кадрах разминирования видно, как он издает громкий предупреждающий сигнал, после чего подрывает заряд.

«Они не победят»: на Западе предрекли исход возможного конфликта ЕС и РФ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен России живым
Похудение, личная жизнь, критика хейтеров: как живет актриса Мария Шумакова
Саперы уничтожили опасный «подарок» на турецком берегу Черного моря
Странам ЕС запретили покупать российский газ даже «под страхом смерти»
Что в России предлагается делать с непослушными школьниками
«Будет убит весь середняк»: Ксения Собчак высказалась об опасности ИИ
В пять раз медленнее. США пугают гиперзвуком: почему они проиграли гонку РФ
Детство в интернате, измены жене, новые роли: куда пропал Анатолий Журавлев
«Разрушение мировых систем»: в Иране осудили тактику США на Ближнем Востоке
Французский офицер «сдал» расположение авианосца через фитнес-приложение
Иран «ослепил» США и Израиль: КСИР утюжит их ПВО — чем это выгодно России
Два российских аэропорта «захлопнулись» для самолетов
Что известно об освобождении задержанного в Болгарии россиянина
Премьер Италии шокировала ЕС солидарностью с Венгрией
Путин обратился к российским мусульманам в праздничный день
Бюджетные путешествия с детьми за границу: миф или реальность
Как быть счастливым несмотря ни на что: топ-10 советов психологов
США уточнили условия по ослаблению санкций против российской нефти
Успешная карьера, крепкий брак, смерти близких: где сейчас Стриженова
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

