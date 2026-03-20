Саперы уничтожили опасный «подарок» на турецком берегу Черного моря IHA: боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула

Турецкий берег Черного моря принял необычный «подарок» от стихии — в районе деревни Ялыкей, к северу от Стамбула, местные жители обнаружили боеголовку ракеты, которую вынесло на пляж. Прибывшие на место жандармы осмотрели опасную находку и установили, что взрывчатых веществ в ней нет, передает IHA.

Инцидент произошел 21 марта около 17:00 по московскому времени. Местные жители, наткнувшиеся на боеголовку, немедленно позвонили в жандармерию. Специалисты провели осмотр и, убедившись в отсутствии взрывчатки, вызвали саперов. Они в результате уничтожили боеприпас.

Деталей о происхождении ракеты и о том, как именно боеголовка оказалась в море, не приводится. На фоне текущей эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем, а также активности в Черноморском регионе вопрос остается открытым.

Ранее саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на парковке у жилого дома на юге Москвы. Подозрительный предмет заметил водитель автомобиля, припаркованного неподалеку. Специалисты применили робота. На кадрах разминирования видно, как он издает громкий предупреждающий сигнал, после чего подрывает заряд.