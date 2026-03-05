Франция нашла необычный источник урана для новых боеголовок Глава МО Вотрен: Франция использует запасы урана с холодной войны для боеголовок

Франция намерена использовать для производства новых ядерных снарядов радиоактивные материалы, оставшиеся со времен холодной войны, заявила газете Le Dauphiné Libéré министр вооруженных сил республики Катрин Вотрен. По ее словам, вещество в наличии в достаточном количестве.

Мы сохранили расщепляющиеся материалы — уран и плутоний, полученные из ядерных боеголовок, разобранных после холодной войны. Благодаря этому у нас есть достаточный запас для производства новых ядерных боеголовок, — сказала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Он отметил необходимость укреплять ядерный потенциал.

Также военный аналитик Игорь Коротченко подчеркнул, что новая ядерная стратегия Франции направлена против России, таким образом Париж хочет достичь независимости от США в сфере вооружений. Он указал, что Франция — достаточно развитая в военном отношении страна. По его оценкам, аэрокосмический комплекс государства при наличии финансирования и политической воли сможет разработать любые перспективные виды вооружений, включая гиперзвуковые.