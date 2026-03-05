Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 02:47

Франция нашла необычный источник урана для новых боеголовок

Глава МО Вотрен: Франция использует запасы урана с холодной войны для боеголовок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция намерена использовать для производства новых ядерных снарядов радиоактивные материалы, оставшиеся со времен холодной войны, заявила газете Le Dauphiné Libéré министр вооруженных сил республики Катрин Вотрен. По ее словам, вещество в наличии в достаточном количестве.

Мы сохранили расщепляющиеся материалы — уран и плутоний, полученные из ядерных боеголовок, разобранных после холодной войны. Благодаря этому у нас есть достаточный запас для производства новых ядерных боеголовок, — сказала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Он отметил необходимость укреплять ядерный потенциал.

Также военный аналитик Игорь Коротченко подчеркнул, что новая ядерная стратегия Франции направлена против России, таким образом Париж хочет достичь независимости от США в сфере вооружений. Он указал, что Франция — достаточно развитая в военном отношении страна. По его оценкам, аэрокосмический комплекс государства при наличии финансирования и политической воли сможет разработать любые перспективные виды вооружений, включая гиперзвуковые.

Франция
боеголовки
вооружения
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала идеальный завтрак на 8 Марта
Зеленский решил править вечно: он грозит ударами по Белгороду и Белоруссии
Советники Трампа начали упрашивать его быстрее победить Иран
Варшава выступила против сил НАТО на Украине ради безопасности Польши
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил
«Нос между глазами»: Фицо рассудил о доверии Зеленскому
«Стала как зомби»: на Самуи погибли две россиянки — при чем тут гуру Сита
Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Кувейта
Психиатр назвал худший вариант развития алкогольной зависимости
Ситуация на Ближнем Востоке 5 марта: угроза ядерного взрыва, атаки
Россия предложила посредничество между Ираном и США
Трамп хочет бросить курдов в топку иранской войны: что с ними сделает КСИР
Финляндия готовится пустить ядерное оружие через свои границы
Франция нашла необычный источник урана для новых боеголовок
В России появится новый ГОСТ на распространенный продукт
Забыли, кто их сосед? Польша размечталась о ядерном оружии: чем ответит РФ
Песков сравнил речи Черчилля и Путина спустя 80 лет
Здание администрации в иранской провинции атаковали
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Сенат США вынес решение по ограничению военных полномочий Трампа в Иране
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.