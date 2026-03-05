Варшава выступает против направления на Украину сил НАТО в ущерб безопасности Польши, сказано в Стратегии внешней политики республики на 2026-2030 годы. В Европе указали, что речь также идет о безопасности других союзников.

Возможное задействование сил государств НАТО на Украине не может осуществляться в ущерб надежности гарантий безопасности для Польши и других союзников, — говорится в документе.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что польское общество начинает прозревать относительно истинной сущности Киева и бандеровского режима, что ведет к постепенному росту понимания позиции Москвы. Дипломат отметил, что в этом году церемония возложения венков на варшавском кладбище советских воинов прошла без провокаций, связав это с изменениями в сознании поляков.

Кроме того, пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич сообщил, что президент Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий особые условия пребывания для украинских беженцев. Иностранцы лишатся преференций, включая бесплатную медицинскую помощь и субсидии на аренду жилья.