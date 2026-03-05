Ситуация на Ближнем Востоке 5 марта: угроза ядерного взрыва, атаки

Иран пригрозил Израилю уничтожить атомный реактор в Димоне. Что об этом известно, где сейчас гремят взрывы и идут атаки?

Иран пригрозил ударом по атомному реактору

Иран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если Тель-Авив с Вашингтоном попытаются свергнуть власти в Исламской Республике. Израильская сторона пока не прокомментировала эту угрозу.

Тегеран пообещал взорвать ядерный объект в случае внешнего вмешательства.

Атаки на ЦАХАЛ и американские объекты

Корпус стражей Исламской революции отчитался о проведенной ракетной атаке по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в пригороде Тель-Авива, говорится в пресс-релизе корпуса. Авторы публикации отметили, что КСИР на настоящий момент уничтожил «семь современных радаров США и Израиля, размещенных в регионе».

«КСИР нанес удар с использованием гиперзвуковых ракет и беспилотников по стратегическим целям в здании Министерства обороны [Израиля] и международному аэропорту Бен-Гурион», — указывается в релизе.

Кроме того, КСИР нанес удар по крупнейшему центру обработки данных американской компании Amazon на Ближнем Востоке. По данным журналистов, объект расположен в Бахрейне.

При этом СМИ выяснило, что атака была произведена с помощью беспилотников. В материале сказано, что таким образом планировалось «определить роль этих дата-центров» в поддержке военной и разведывательной деятельности США против Ирана.

Курды пошли войной на Иран?

Курдские вооруженные формирования начали наземное вторжение в Иран с территории Ирака, сообщил телеканал i24. Несколько тысяч бойцов уже размещаются на иранской территории. По информации источника, курдские силы атакуют исламский режим Ирана.

Позднее Демократическая партия Курдистана опровергла информацию о наземном наступлении на Иран. Президент региона Курдистан Нечирван Барзани поддержал деэскалацию конфликта и выступил против участия в нем.

«Курдистан не будет стороной конфликта в этой войне», — говорится в сообщении партии.

Предательство и ликвидация Трампа

Иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли выпустил фетву с призывом к джихаду. Он заявил об обязательности пролития крови сионистов и президента США Дональда Трампа.

По словам религиозного деятеля, отсутствие аятоллы Хаменеи невыносимо, но страдания приведут к бесчисленным сокровищам. Фетва предписывает верующим священную войну против американского лидера и израильтян.

Документ представляет собой религиозное предписание, обязательное для исполнения. Официальной реакции из Тель-Авива и Вашингтона пока не последовало.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил, что Белый дом вел закулисные переговоры с Тегераном. Политик обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу.

Израильская разведка получила информацию, которая свидетельствует о контактах между иранской стороной и официальными лицами из администрации Трампа. Выяснилось, что они могут затрагивать вопрос прекращения огня между США и Исламской Республикой.

