05 марта 2026 в 02:30

Забыли, кто их сосед? Польша размечталась о ядерном оружии: чем ответит РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава рассматривает вопрос получения собственного ядерного оружия. По его словам, республика серьезно относится к своей безопасности и стремится к «автономности» в этом вопросе. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: на пути реализации этой инициативы польские власти столкнутся сразу с несколькими препятствиями. Есть ли у них возможность сформировать собственный ядерный арсенал и как на это отреагирует Россия — в материале NEWS.ru.

Что сказал Туск о ядерном оружии

Туск выступил на заседании польского правительства, где заявил, что Варшава не хочет оставаться пассивной в вопросах ядерной безопасности в военном смысле. Он отметил: пока Польша планирует сотрудничать в этой сфере с Францией и другими союзниками по НАТО, однако в дальнейшем может получить собственное ядерное оружие (ЯО).

«Мы будем стремиться подготовить Польшу к максимально автономным действиям в этом вопросе в будущем», — подчеркнул премьер.

Он не уточнил, насколько далеко зайдут «самостоятельные действия» польского руководства, но напомнил, что страна уже вкладывает значительные средства в строительство атомных электростанций на своей территории. Речь, в частности, идет о проекте первой польской АЭС в Любятово-Копалино, реализация которого должна начаться в 2026 году. Правда, строительство объекта взяли на себя США — они же будут обеспечивать поставки топлива и строгий контроль за станцией.

Строительство АЭС Строительство АЭС Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем Польше ядерное оружие

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее неоднократно намекал на желание Варшавы обзавестись ядерным потенциалом. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и вовсе прямо заявлял, что выступает за развитие собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей в этой сфере.

«Лучше добиваться результатов, чем просто мечтать в этом отношении», — сказал он в интервью телеканалу Polsat в феврале.

Польша уже начала работу в этом направлении. Так, Варшава приступила к переговорам с Францией, которая предложила странам-союзникам временно разместить на их аэродромах истребители, способные нести ЯО. Следующий раунд переговоров по данному вопросу пройдет 10 марта на саммите по ядерной энергетике в Париже.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru отметил, что ядерная инициатива Польши может столкнуться сразу с серьезными препятствиями. В частности, у республики нет технической базы — даже ее единственная АЭС еще не построена.

Газовые центрифуги для разделения изотопов урана Газовые центрифуги для разделения изотопов урана Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

«Чтобы получить ядерное оружие, нужна серьезная база для обогащения урана, специальные центрифуги. Таких устройств в Польше нет. Как я понимаю, Туск хочет, чтобы какая-то ядерная страна, уже обладающая ядерным оружием, просто-напросто передала его полякам в готовом виде — например, боеголовки или бомбы», — предположил эксперт.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман пояснил NEWS.ru, что технологии обогащения ядерных материалов и принципы устройства атомных бомб — сами по себе уже не секрет. Поэтому в теории Польша вполне может ими овладеть.

«Дело упирается только в организационные навыки и допустимые затраты. Я думаю, что организаторские способности у поляков неплохие, да и деньги при желании найти можно. Сегодня не нужно, чтобы кто-то сливал тебе технологии. Все, что необходимо для создания оружия, известно несколько десятилетий. И те, кто считает его для себя жизненно необходимым, могут это сделать без труда. Как говорится, если проблема решается деньгами, то это и не проблема вовсе», — пояснил Вассерман.

Чем полякам ответит Россия

В МИД РФ уже предостерегли польские власти от планов заполучить ядерное оружие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в этом вопросе Варшаве придется учитывать мнение соседних стран — в том числе России.

«Нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу», — написала дипломат в своих соцсетях.

Подписание Договора о нераспространении ядерного оружия странами-депозитариями — США, СССР и Великобританией — 1 июля 1968 года Подписание Договора о нераспространении ядерного оружия странами-депозитариями — США, СССР и Великобританией — 1 июля 1968 года Фото: MOD Russia/Global Look Press

Перенджиев заметил, что польские власти, судя по всему, забыли о Договоре о нераспространении ядерного оружия, который запрещает обладателям ЯО передавать его другим странам. По мнению политолога, в конечном итоге та решительность, с которой Туск объявил о желании развивать польскую ядерную программу, выйдет ему «боком».

«Туск слишком демонстративно это обозначил. Но ведь за этим будут внимательно следить, и не только Россия», — сказал эксперт.

Вассерман придерживается схожего мнения: по его словам, выступить против действий Варшавы могут даже ее военно-политические партнеры.

«К атомной бомбе у Польши отрицательно отнесутся все. Даже те ядерные державы, которые вместе с ней входят в НАТО. Они просто понимают: чем больше ядерных стран в мире, тем меньше политический вес каждой из них, а терять политический вес никому не хочется», — заключил депутат.

