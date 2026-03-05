Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 02:23

Здание администрации в иранской провинции атаковали

Tasnim: здание администрации Бокана в Иране атаковали с воздуха

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Здание администрации иранского города Бокан, расположенного на северо-западе страны, было атаковано с воздуха, сообщает агентство Tasnim. Журналисты отметили, что в результате нападения имеются жертвы и пострадавшие, их точное количество не уточняется.

По его данным, здание администрации Бокана «подверглось бомбардировке». Указывается, что в результате атаки «несколько человек погибли и получили ранения».

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Соединенные Штаты навредят собственным союзникам в Ближневосточном регионе, если разрушат государственность Ирана. По его мнению, в Вашингтоне и Тель-Авиве взяли курс на радикальное противостояние с Тегераном.

Тем временем ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев выразил мнение, что попытка США установить свой режим в Иране может привести к бунту. Он отметил, что светский режим в стране не приживется из-за религиозных традиций. При этом военный эксперт Андрей Марочко уверен, что новые витки напряженности в отношениях с Ираном способны спровоцировать серьезные внутриполитические последствия для главы Белого дома Дональда Трампа.

