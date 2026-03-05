Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 03:20

Психиатр назвал худший вариант развития алкогольной зависимости

Психиатр Рудковский: наркотики кратно отягощают течение алкоголизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Комбинированное употребление спиртных напитков и наркотических веществ кратно отягощает течение алкогольной зависимости и создает непредсказуемую нагрузку на организм, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Антон Рудковский. По его словам, главная опасность таких сочетаний кроется в так называемом синергетическом эффекте.

Комбинированное употребление алкоголя и наркотиков остается одной из самых тяжелых форм интоксикации, с которыми сталкиваются врачи. Опасность здесь не в силе эффекта, а в непредсказуемости реакции. Алкоголь сам по себе воздействует на ЦНС, усиливая тормозные процессы и нарушая баланс нейромедиаторов. При добавлении наркотических веществ нагрузка на мозг возрастает кратно. Главная проблема в том, что человек субъективно недооценивает риск. Каждое вещество по отдельности несет угрозу, а их сочетание создает синергетический эффект, при котором токсическое воздействие становится значительно выше ожидаемого, — пояснил Рудковский.

Психиатр уточнил, что особенно разрушительными для организма являются миксы спиртного с депрессантами, такими как опиоиды или седативные препараты. Он отметил, что в такой комбинации происходит угнетение дыхательного центра, а это может привести к гипоксии, остановке дыхания и, как следствие, реанимационным состояниям.

Особенно опасны комбинации алкоголя с депрессантами — опиоидами, седативными препаратами. В этом случае угнетается дыхательный центр. Снижается частота дыхания, возможна гипоксия и остановка дыхания. Именно такие сочетания чаще всего приводят к реанимационным состояниям. Если речь идет о стимуляторах, человек может не ощущать степени алкогольного опьянения и употребляет больше, чем способен безопасно переработать организм. Это увеличивает риск острой интоксикации, судорог и сердечных осложнений, — резюмировал Рудковский.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что алкоголизм и наркомания могут указывать на наличие психических заболеваний. По его словам, некоторые люди прибегают к зависимостям как к способу самолечения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

