Психиатр назвал худший вариант развития алкогольной зависимости

Комбинированное употребление спиртных напитков и наркотических веществ кратно отягощает течение алкогольной зависимости и создает непредсказуемую нагрузку на организм, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Антон Рудковский. По его словам, главная опасность таких сочетаний кроется в так называемом синергетическом эффекте.

Комбинированное употребление алкоголя и наркотиков остается одной из самых тяжелых форм интоксикации, с которыми сталкиваются врачи. Опасность здесь не в силе эффекта, а в непредсказуемости реакции. Алкоголь сам по себе воздействует на ЦНС, усиливая тормозные процессы и нарушая баланс нейромедиаторов. При добавлении наркотических веществ нагрузка на мозг возрастает кратно. Главная проблема в том, что человек субъективно недооценивает риск. Каждое вещество по отдельности несет угрозу, а их сочетание создает синергетический эффект, при котором токсическое воздействие становится значительно выше ожидаемого, — пояснил Рудковский.

Психиатр уточнил, что особенно разрушительными для организма являются миксы спиртного с депрессантами, такими как опиоиды или седативные препараты. Он отметил, что в такой комбинации происходит угнетение дыхательного центра, а это может привести к гипоксии, остановке дыхания и, как следствие, реанимационным состояниям.

Особенно опасны комбинации алкоголя с депрессантами — опиоидами, седативными препаратами. В этом случае угнетается дыхательный центр. Снижается частота дыхания, возможна гипоксия и остановка дыхания. Именно такие сочетания чаще всего приводят к реанимационным состояниям. Если речь идет о стимуляторах, человек может не ощущать степени алкогольного опьянения и употребляет больше, чем способен безопасно переработать организм. Это увеличивает риск острой интоксикации, судорог и сердечных осложнений, — резюмировал Рудковский.

