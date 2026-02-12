Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости

Алкоголизм и наркомания могут быть признаками ментальных расстройств, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр нарколог президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Он отметил, что некоторые могут использовать зависимости в качестве «самолечения».

Так, при депрессии алкоголь используется для уменьшения внутренней пустоты, тоски, чувства безнадежности и эмоциональной онемелости. При биполярном аффективном расстройстве алкоголь нередко включается как часть нарушения регуляции состояний: в депрессивной фазе — для облегчения тоски и безысходности, а в маниакальной — как способ снизить внутреннее напряжение, тревогу и бессонницу, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что таким образом возникает замкнутый круг, так как алкоголь может усугублять течение ментальных расстройств. По его словам, в таких ситуациях проблему необходимо решать комплексно, а не лечить только употребление.

Ранее Исаев рассказал, что хроническая отечность с утра может указывать на наличие алкоголизма. При этом он отметил, что диагноз ставится не по внешнему виду, а по совокупности критериев.