Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 13:03

Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости

Нарколог Исаев: алкоголизм может быть признаком ментальных расстройств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Алкоголизм и наркомания могут быть признаками ментальных расстройств, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр нарколог президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Он отметил, что некоторые могут использовать зависимости в качестве «самолечения».

Так, при депрессии алкоголь используется для уменьшения внутренней пустоты, тоски, чувства безнадежности и эмоциональной онемелости. При биполярном аффективном расстройстве алкоголь нередко включается как часть нарушения регуляции состояний: в депрессивной фазе — для облегчения тоски и безысходности, а в маниакальной — как способ снизить внутреннее напряжение, тревогу и бессонницу, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что таким образом возникает замкнутый круг, так как алкоголь может усугублять течение ментальных расстройств. По его словам, в таких ситуациях проблему необходимо решать комплексно, а не лечить только употребление.

Ранее Исаев рассказал, что хроническая отечность с утра может указывать на наличие алкоголизма. При этом он отметил, что диагноз ставится не по внешнему виду, а по совокупности критериев.

наркологи
заболевания
зависимости
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой россиянин устроил «террор» на железной дороге
Песков раскрыл, куда нужно обращаться по вопросу замедления Telegram
Сообщник анапского стрелка сознался в подстрекательстве
Налет на Ухту, эвакуация, «марафон истязаний»: ВСУ атакуют РФ 12 февраля
«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.