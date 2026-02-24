Нарколог объяснил, как алкоголь влияет на психику людей в морозы Нарколог Казанцев: алкоголь вызывает у человека психомоторное возбуждение

Алкогольное опьянение, в особенности в морозный период, вызывает у человека психомоторное возбуждение, которое создает угрозу, как для него, так и для окружающих, заявил «Радио 1» нарколог Алексей Казанцев. Главный риск распития спиртного зимой — это потеря связи с реальностью в условиях низких температур.

Именно морозная погода делает проблему возвращения вытрезвителей особенно острой. Многие выпившие люди даже не ощущают, что им холодно. Они двигаются, а потом могут просто упасть. Состояние опьянения непредсказуемо. Человек может быть тихим, а потом резко стать агрессивным — водка зверит и скотинит человека. Даже небольшая доза алкоголя приводит к психомоторному возбуждению, — предупредил Казанцев.

Он пояснил, что алкогольное опьянение создает у людей иллюзорное ощущение тепла за счет расширения сосудов. У них нарушается координация и артикуляция. Всего один неосторожный шаг и падение в сугроб могут привести к ампутации конечностей и даже фатальному исходу, заключил врач.

Ранее нарколог Виталий Холдин предупредил, что алкоголь может привести к смертельно опасному циррозу. Специалист подчеркнул, что спиртное повышает нагрузку на сердечную мышцу.