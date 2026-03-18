«Самый страшный узел»: военэксперт ответил, ждать ли штурм Славянска

Вооруженные силы России не станут освобождать Славянск и Краматорск с помощью прямого наступления, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, вероятнее всего, российские войска прибегнут к тактике флангового охвата.

Критические точки для ВСУ — это, естественно, направления Славянска и Краматорска. Победа в этом районе откроет для российской армии перспективы освобождения других населенных пунктов. Славянско-Краматорская агломерация — это единый промышленный центр, потеря которого фактически лишит украинскую армию свободного личного состава, то есть возможности каким-то образом маневрировать резервами и решать оперативные задачи на фронте. Поэтому, я считаю, там находится самый страшный узел обороны ВСУ. Именно этот вопрос сейчас и решается. Решится ли он в лоб — не знаю. Вряд ли ВС РФ устроят штурм в стиле Артемовска. Думаю, что будет, скорее всего, фланговый охват, — поделился Артамонов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение села Каленики в ДНР даст России возможность использовать артиллерию и беспилотники для атак на ВСУ в Славянске. По его словам, теперь российские войска смогут продвигаться к селу Рай-Александровка, находящемуся всего в 17 км от Краматорска.