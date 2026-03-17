Гинеколог объяснила, почему алкоголь и табак вредны беременным

Гинеколог Казиева: алкоголь может спровоцировать нарушения ЦНС у эмбриона

Алкоголь может спровоцировать нарушения центральной нервной системы у эмбриона, рассказала Readovka.news ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Милана Казиева. Она отметила, что курение не менее опасно в любом триместре.

Врач рассказала, что алкоголь также может вызвать фетальный алкогольный синдром, провоцирующий как ментальные, так и физические нарушения. Она объяснила, что эмбрионы не обладают ферментами, способными расщеплять токсичные вещества, которые могут проникнуть через плаценту.

Употребление табака может увеличить риск преждевременных родов и различных нарушений плода. Казиева подчеркнула, что в табачном дыму содержатся более 4 тыс. токсичных веществ.

Ранее гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что, вопреки некоторым мнениям, питание беременной женщины никак не может повлиять на внешность или пол будущего ребенка. Она уточнила, что на самом деле генетика не зависит от гастрономических предпочтений.

