Гинеколог опровергла популярные мифы о рационе беременных

Вопреки некоторым мнениям, питание беременной женщины никак не может повлиять на внешность или пол будущего ребенка, заявила в беседе с Readovka.news гинеколог Любовь Ерофеева. Она уточнила, что на самом деле генетика не зависит от гастрономических предпочтений. Пол ребенка определяется исключительно отцом — за этот фактор отвечает мужская хромосома.

Другим распространенным заблуждением считается вера в то, что беременным женщинам нужно есть за двоих, отметила Ерофеева. В реальности же эмбрион во время первого триметра вполне обеспечен необходимыми веществами из организма матери. По мнению гинеколога, гораздо важнее не количество, а качество употребляемых продуктов.

Специалист добавила, что полный отказ от цитрусовых из-за боязни развития аллергии у новорожденного тоже ошибочен. По словам врача, питание будущих матерей должно основываться не на переедании или жестких ограничениях, а на сбалансированном рационе и осознанном подходе к выбору продуктов. В частности, она посоветовала есть больше мяса, рыбы, овощей и фруктов.

Ранее гинеколог Анна Позднякова заявила, что шансы на беременность уменьшаются после 35 лет. Она отметила, что после этого возраста снижается овариальный резерв у женщин.