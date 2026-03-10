Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:23

Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть

Банк SBI отказался проводить платежи за российскую нефть вопреки разрешению США

Фото: Piotr Swat/Keystone Press Agency/Global Look Press
Крупнейший банк Индии State Bank of India (SBI) отказался проводить платежи за российскую нефть, несмотря на временное разрешение со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в SBI опасаются, что выданная Вашингтоном отсрочка может продлиться недолго, и предпочли не рисковать.

Как отмечают источники, участие в расчетах за российскую нефть создает дополнительные риски для банка, поскольку он обладает крупным портфелем займов на международных рынках, особенно в США. На конец 2025 года американское направление занимало 26% международного кредитного портфеля SBI, который оценивался в 6,93 трлн рупий (примерно $75,1 млрд). Официальные представители банка от комментариев отказались.

Банк прекратил содействовать таким операциям еще осенью прошлого года после введения санкций против российских производителей. При этом некоторые другие индийские банки допускают финансирование сделок, если они не нарушают рестрикций и не связаны с подсанкционными компаниями.

Ранее CNN сообщил, что попытки Вашингтона заставить Нью-Дели сократить закупки российской нефти провалились из-за начала военной операции против Ирана и перекрытия Ормузского пролива. Телеканал отметил, что Индия, ранее начавшая переориентацию на ближневосточное сырье под давлением США, теперь вынуждена возвращаться к поставкам из РФ, лишившись альтернативы.

