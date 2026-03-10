Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 09:32

В США признали провал давления на Индию из-за российской нефти

CNN: попытки США сократить закупки Индией нефти из России провалились

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Попытки Вашингтона заставить Нью-Дели сократить закупки российской нефти провалились из-за начала военной операции против Ирана и перекрытия Ормузского пролива, пишет CNN. Телеканал отмечает, что Индия, ранее начавшая переориентацию на ближневосточное сырье под давлением США, теперь вынуждена возвращаться к поставкам из РФ, лишившись альтернативы.

Минфин США фактически признал это, выдав Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, уже находящейся в танкерах в море, а также сырья, загруженного до 5 марта. Американские чиновники пояснили, что это решение призвано снизить напряжение на мировом рынке на фоне блокады пролива и военной кампании против Ирана.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не меняет санкционную политику в отношении России, несмотря на выдачу Индии 30-дневной лицензии на покупку российской нефти. По словам главы ведомства, эта краткосрочная мера носит исключительно прагматичный характер и направлена на снижение рыночных опасений, связанных с дефицитом сырья.

США
Индия
Россия
нефть
Иран
