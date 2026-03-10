Автоэксперт предупредил об опасности старых машин

Старые автомобили могут усилить тяжесть аварии, рассказал LIFE.ru основатель таксопарка Станислав Еговцев. По его словам, современные машины имеют меньший износ и на производстве проходят более серьезные краш-тесты.

Особенно уязвимыми становятся пороги, стойки и лонжероны — именно те элементы кузова, которые должны гасить энергию удара. При этом автомобиль может внешне выглядеть исправным, но его способность защищать пассажиров уже значительно снижается, — рассказал Еговцев.

Автоэксперт отметил, что старые модели также могут быть не оснащены дополнительными опциями для обеспечения безопасности — контролем полосы движения, системой экстренного торможения и другими. Он подчеркнул, что износ электроники также напрямую связан с возрастом машины.

Ранее автоэксперт Сергей Храпач рассказал, что китайские автомобили сейчас популярны в России, но покупать их на вторичном рынке не стоит. По его словам, ремонтировать такие машины дорого и долго, авто не предназначены для климата России, а запчасти на них не достать.