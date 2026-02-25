Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 18:30

Россиянам назвали минусы китайских машин

Автоэксперт Сергей Храпач: обслуживать китайские авто сложно и дорого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Китайские автомобили сейчас популярны в России, но покупать их на вторичном рынке не стоит, сообщил NEWS.ru председатель правления «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. По его словам, ремонтировать такие машины дорого и долго, авто не предназначены для климата России, а запчасти на них — не достать.

Большое количество китайских брендов имеют не унифицированные запасные части, поставляемые разными производителями. Это делает ремонт и техническое обслуживание таких автомобилей длительным и дорогим. Вызывает вопросы также качество производства автомобилей, особенно применительно к эксплуатации в условиях климата России. Эти проблемы, которые пока не изжиты, существенно снижают стоимость автомобилей на вторичном российском рынке, — уточнил Сергей Храпач.

Начальная отпускная цена у «китайцев» искусственно завышена, добавил эксперт. Соответственно подержанные модели значительно теряют в цене на вторичном рынке, даже не старые.

Принимая во внимание внутреннюю политику государства по введению финансовых барьеров (таможенные пошлины, утилизационный сбор) для импортируемых автомобилей, не стоит ожидать, что их цена и качество будут сопоставимы и реально отражать действительную их стоимость, соответственно, вторичный рынок будет устанавливать реальную цену, зависимую от качества и ремонтопригодности, существенно отличающуюся от отпускной цены, — объяснил эксперт.

Инвестиция в китайский автомобиль — плохая идея, подчеркнул Храпач, снижение его стоимости будет идти в прогрессии. Эксперт рекомендует при наличии финансовой возможности приобретать модели известных брендов, либо ориентироваться на отечественный автопром, более простой и понятный для среднестатистических россиян.

Китайские автомобильные бренды в России малоизвестны, поэтому потенциальные покупатели, особенно искушенные японским и европейским качеством автопрома, настороженно относятся к такой продукции, резюмировал автоэксперт.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич». Выпуском машин займется компания EVM. Первый вице-премьер отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.

