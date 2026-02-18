Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:49

В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности

Глава ЦСР Смелов: количество проблемных секторов промышленности выросло втрое

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российская промышленность столкнулась с масштабным спадом, рассказал в интервью NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. По его словам, количество подотраслей обрабатывающего сектора, демонстрирующих падение, выросло более чем в три раза за год, Особенно тяжелая ситуация сложилась в автомобилестроении, где выпуск рухнул почти на четверть, отметил эксперт.

В целом мы видим четкий тренд — «очагов роста» в промышленности все меньше. По итогам 2025 года 18 из 24 подотраслей обрабатывающей промышленности зафиксировали падение (в 2024 году их было 5). Наиболее тяжелая ситуация в автопроме — за 2025 год падение достигло 23,1% в годовом выражении, — сказал Смелов.

Как пояснил экономист, высокая ключевая ставка ЦБ ограничила спрос как на легковые, так и на грузовые автомобили и спецтехнику. Однако в сегменте легковых авто ситуацию усугубила слабая конкурентоспособность отечественных моделей по сравнению с зарубежными, в особенности с китайскими брендами.

Смелов отметил, что проблемы носят системный характер и не ограничиваются одной отраслью. Тяжелое положение фиксируется в остальных сегментах машиностроения: производители машин и оборудования снизили выпуск на 6,9%, производители электрооборудования — на 3,8%. Схожие негативные тренды, по данным ЦСР, распространяются и на другие гражданские отрасли. В течение 2025 года поступательно усиливалось падение в деревообрабатывающем комплексе (–3,5%), в отдельных отраслях химпрома (–0,8%), производстве стройматериалов (–8,3%) и металлургии (–2,1%), отметил Смелов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВВП России вырос на 1% по итогам 2025 года. Он подчеркнул, что это ниже динамики, которая наблюдалась раньше.

До этого стало известно, что МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2026 году. Согласно обновленным оценкам, темпы роста российской экономики могут составить 0,8%, что на 0,2 процентного пункта ниже ранее ожидавшегося уровня.

Наталья Петрова
Н. Петрова
