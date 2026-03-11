При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека Рогов: в Пологовском округе дроны ВСУ убили водителей машины и мотоцикла

В Пологовском округе Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины погибли двое мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Под удар попали гражданский автомобиль и мотоцикл. По его информации, из-за непрекращающихся налетов и реальной угрозы для жизни выезд на места происшествий специалистов для проведения следственных действий пока невозможен.

В настоящий момент на территории Пологовского округа сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака с применением БПЛА, — написал Рогов.

Он также попросил земляков быть внимательнее и осторожнее. Помимо ударов по наземным целям, фиксируется пролет не менее полусотни дронов противника на юг и юго-восток региона.

Ранее дроны ВСУ нанесли два удара по аптеке в Васильевском муниципальном округе. В результате здание получило значительные повреждения.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ВСУ намеренно нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Брянске. По ее словам, секретариат ООН обязан обратить внимание на преступление Киева. Украинские войска могли напасть на Брянск семью ракетами Storm Shadow.