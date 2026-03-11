Зеленского уличили в скрытности вокруг ситуации с «Дружбой» Андреев: Зеленский недопуском инспекции на «Дружбу» доказал, что там есть тайны

Отказ президента Украины Владимира Зеленского допустить инспекцию на нефтепровод «Дружба» свидетельствует о наличии скрываемых проблем, указал в беседе с ТАСС посол России в Словакии Сергей Андреев. Дипломат предположил, что Киеву есть что утаивать от европейских партнеров.

Вероятно, Киеву есть что скрывать в этой связи, — заявил Андреев, комментируя решение Зеленского отклонить инспекцию.

Украина заблокировала предложение ЕС о проверке трубопровода после жалоб Венгрии на прекращение поставок. Поставки российской нефти по «Дружбе» остановлены с 27 января. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт располагает данными о технической исправности трубы, а блокада носит исключительно политический характер. Ущерб от остановки нефтепровода «Дружба» для Словакии и Венгрии может составлять более $1 млрд (76 млрд рублей).

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пытался связаться с президентом Украины для обсуждения критической ситуации с транзитом нефти через «Дружбу». Как уточнил Фицо, он был заинтересован поговорить с Зеленским по телефону. Премьер намеревался узнать, будут ли возобновлены поставки энергоресурса в Словакию. Однако переговоры так и не состоялись.