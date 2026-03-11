Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 02:10

Зеленского уличили в скрытности вокруг ситуации с «Дружбой»

Андреев: Зеленский недопуском инспекции на «Дружбу» доказал, что там есть тайны

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ президента Украины Владимира Зеленского допустить инспекцию на нефтепровод «Дружба» свидетельствует о наличии скрываемых проблем, указал в беседе с ТАСС посол России в Словакии Сергей Андреев. Дипломат предположил, что Киеву есть что утаивать от европейских партнеров.

Вероятно, Киеву есть что скрывать в этой связи, — заявил Андреев, комментируя решение Зеленского отклонить инспекцию.

Украина заблокировала предложение ЕС о проверке трубопровода после жалоб Венгрии на прекращение поставок. Поставки российской нефти по «Дружбе» остановлены с 27 января. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт располагает данными о технической исправности трубы, а блокада носит исключительно политический характер. Ущерб от остановки нефтепровода «Дружба» для Словакии и Венгрии может составлять более $1 млрд (76 млрд рублей).

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пытался связаться с президентом Украины для обсуждения критической ситуации с транзитом нефти через «Дружбу». Как уточнил Фицо, он был заинтересован поговорить с Зеленским по телефону. Премьер намеревался узнать, будут ли возобновлены поставки энергоресурса в Словакию. Однако переговоры так и не состоялись.

Владимир Зеленский
нефтепроводы
дружба
Словакия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое направление трансплантологии стало в России бесплатным
Диппредставительство США попало под удар БПЛА в Багдаде
Депутат раскрыл нюанс оформления пособия по беременности и родам
Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной
Экс-жена Березовского продает «смертельный» особняк за $27 млн
«Захват по-дружески». Трамп угрожает Кубе: что именно с ним там сделают
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека
Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем
Выявлен регион России, в котором производится больше всего колбасы
Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе
Полутвердый сыр в РФ теперь будет производиться по особым технологиям
Энергетик ответил, какие страны начнут конкурировать за российскую нефть
Карлсон назвал истинную причину войны США и Израиля против Ирана
Зеленского уличили в скрытности вокруг ситуации с «Дружбой»
Как прошел разговор Путина и Трампа: пять главных выводов
Моряков подлодки США «заперли» в каютах для предотвращения новой войны
Дроны ВСУ дважды за день атаковали город в Запорожской области
Песков прояснил ситуацию с новым саммитом Путина и Трампа
Средства ПВО отражают атаку БПЛА на Сочи
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.